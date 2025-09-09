Депутату Міжгірської райради загрожує до 5 років ув’язнення

До схеми розкрадання понад 8,4 млн грн, виділених для ремонту дороги державного значення Р-21 «Долина – Хуст», причетний депутат Міжгірської районної ради, який відповідав за технагляд. За неналежне виконання службових обов’язків йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 9 вересня, депутат підписав і погодив 14 актів виконаних будівельних робіт із недостовірними даними. Це стало підставою для перерахування підряднику грошей за фактично не виконані роботи.

Йдеться про масштабну схему привласнення грошей з бюджету, виділених на ремонт дороги Р-21 «Долина – Хуст», яку ремонтувало ТОВ «ПБС» в межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво».

«Ексдиректор підприємства підробив офіційні документи, завищивши вартість асфальтобетонних сумішей і робіт з укладання асфальту і на підставі затверджених інженерами документів із фіктивними даними незаконно привласнив 8,4 млн грн. Наразі за цим епізодом слідство завершене, а обвинувальний акт скеровано до суду», – зазначили у прокуратурі.

Депутату Міжгірської райради, який відповідав за технагляд, інкриміновано неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення. Прокуратура клопотатиме про домашній арешт депутата.