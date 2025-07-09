Дорогу «Долина – Хуст» ремонтували в межах президентської програми «Велике будівництво»

Правоохоронці викрили масштабну схему привласнення грошей з бюджету, виділених на ремонт дороги Р-21 «Долина – Хуст». Директору фірми-підрядника загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 9 липня, у жовтні 2020 року Служба автомобільних доріг у Закарпатській області уклала договір на виконання робіт із поточного ремонту дороги, вартістю понад 450 млн грн. З них фірма за актами виконаних робіт освоїла 358 млн грн.

За інформацією Рrozorro, йдеться про дорогу державного значення «Долина – Хуст», яку ремонтували в межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Аукціон провели у вересні 2020 року, а через місяць Служба автомобільних доріг у Закарпатській області уклала договір з переможцем торгів – ТОВ «ПБС», яке запропонувало виконати роботи за 456 млн грн.

«Правоохоронці з’ясували, що директор фірми-підрядника навмисне вніс до офіційної документації неправдиві відомості, зокрема щодо обсягів і вартості виконаних робіт. У подальшому 15 довідок і 18 актів приймання будівельних робіт з фіктивними даними фігурант затвердив та подав замовнику. Таким чином підприємство незаконно заволоділо понад 8,4 млн грн бюджетних коштів», – зазначили у поліції Закарпатської області.

Директору компанії оголосили підозру у привласненні грошей

Директору фірми оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою та службове підроблення). Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, керівником «ПБС» є Володимир Мельничук. Компанія належить Іванні Непик, яка за інформацією «Чесно» працює на курорті «Буковель» та є бізнес-партнеркою Віктора Шевченка – брата депутата Івано-Франківської облради Олександра Шевченка.