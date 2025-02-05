Тендер на ремонт дороги в Хусті провели у 2018 році

Господарський суд Закарпатської області визнав недійсним договір між виконкомом Хустської міськради і ТОВ «Хуст Мегабуд». Через порушення умов конкуренції підрядник має повернути до бюджету 6,5 млн грн, отримані за ремонт дороги.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 4 лютого, під час проведення тендеру обидва його учасники діяли всупереч вимог законодавства про захист економічної конкуренції з метою отримання найбільш вигідних для себе умов.

«Прокурори довели, що підприємці узгодили дії та без відома замовника визначили між собою майбутнього переможця. Як наслідок – результати торгів були спотворені, а державні кошти у розмірі близько 6,5 млн грн отримала наперед визначена фірма», – зазначили правоохоронці.

За інформацією Prozorro, тендер з капремонту дороги на вулиці Олекси Борканюка виконком Хустської міської ради провів у 2018 році. Під час торгів ТОВ «Хуст Мегабуд» зробило на 9 тис. грн меншу пропозицію за ТОВ «ХустБуд» і стало переможцем закупівлі на 6,5 млн грн.

Під час розгляду справи, суд врахував, що учасники подавали свої тендерні пропозиції з одного автоматизованого електронного майданчика і надсилали звіти до Хустської ДПІ з одних і тих самих ІР-адрес, а електронні скриньки були ідентичними, за винятком однієї цифри. Також ТОВ «Хуст Мегабуд» та ТОВ «ХустБуд» допускали однакові помилки і тотожно оформлювали документи тендерних пропозицій.

Господарський суд Закарпатської області визнав договір між виконкомом Хустської міськради і ТОВ «Хуст Мегабуд» недійсним і зобов’язав компанію повернути до бюджету 6,5 млн грн, отримані за ремонт дороги.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія «Хуст Мегабуд» зі статутним капіталом 200 тис. грн зареєстрована у Хусті у червні 2017 року Василем Заболотним. З тих пір підприємство виграло державних тендерів на 16 млн грн. Найбільше з них – на 13 млн грн – у 2018 році. Хустську міську раду тоді очолював Володимир Кащук, якого відсторонили від посади у 2024 році.