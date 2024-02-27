Володимир Кащук був міським головою Хуста з 2010 року

У вівторок, 27 лютого, на позачерговій сесії Хустської міської ради депутати висловили недовіру та достроково припинили повноваження міського голови Володимира Кащука. Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола, оприлюднивши фотографію з сесійної зали.

«Сьогодні під час позачергової сесії депутати міської ради висловили недовіру міському голові Володимиру Кащуку. Він залишив зал засідань після голосування обранців», – написав Віталій Глагола у Telegram.

Щоб звільнити Володимира Кащука з посади мера Хуста, депутати скликали позачергову сесію

За дострокове припинення повноважень 66-річного Володимира Кащука проголосували 33 депутати з 34 присутніх у сесійній залі.

Нагадаємо, скликання позачергової сесії Хустської міської ради з питанням висловлення недовіри Володимиру Кащуку ініціювали депутати фракцій «Слуга Народу», частина фракції «Рідне Закарпаття», «Батьківщини» , «За Майбутнє», «Сили і Честь», ОПЗЖ та «Радикальної партії».

Серед причин звільнення місцеві ЗМІ називали високу зарплату Володимира Кащука, яка є найбільшою серед мерів міст в Україні – за 2022 рік міський голова задекларував 1 228 494 грн зарплати. Також Кащуку закидали недофінансування підрозділів тероборони Хуста, що виконують бойове завдання на сході України, та занепад комунальної інфраструктури міста. Володимир Кащук був міським головою Хуста з 2010 року.