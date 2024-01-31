Депутати відсторонили від обов'язків мера Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві

Депутати Сумської міськради на своєму засіданні у середу, 31 січня, таємним голосуванням відсторонили міського голову Олександра Лисенка від посади. Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

За його словам, депутати висловили недовіру Лисенку і таємним голосуванням його відсторонили.

«На XLIX сесії міської ради депутати затвердили новий склад виконкому. Також висловили недовіру та таємним голосуванням відсторонили Олександра Лисенка від посади міського голови», – йдеться у дописі.

Як пише місцевий сайт «Данкор онлайн», з першої спроби депутатам не вдалося назбирати необхідну кількість голосів - 2/3 від складу ради, тобто 28 з 41. З другої – додався один депутат, який доїхав до засідання.

За висловлення недовіри та відсторонення від посади міського голови Олександра Лисенка проголосували рівно 28 депутатів.

Рішення щодо нового складу виконкому підтримали 26 депутатів, хоча для цього необхідно була половина голосів від складу, тобто 22.

Нагадаємо, Олександра Лисенка затримали на отриманні хабаря 2 жовтня. Крім нього, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради. Правоохоронці розповіли, що гроші чиновникам передавали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства. Їх викрили на гарячому під час одержання останнього траншу – 1,4 млн грн. Вже 3 жовтня йому повідомили про підозру, а 9 жовтня Вищий антикорупційний суд усунув його з посади.

1 листопада президент України Володимир Зеленський призначив голову Сумської МВА.