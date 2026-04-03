Виробник туалетного паперу «Обухів 65» призупинив виробництво

Київський картонно-паперовий комбінат у місті Обухів тимчасово призупинив виробництво після російської атаки у п'ятницю, 3 квітня. Про це повідомили на офіційному сайті підприємства.

Як зазначається, рішення про зупинку ухвалили з міркувань безпеки, а також для ліквідації наслідків пошкоджень, спричинених обстрілами. На підприємстві попереджають, що вимушена пауза у виробництві може вплинути на стабільність постачання продукції, яка широко використовується в побуті. Йдеться, зокрема, про туалетний папір «Обухів 65», лінійку товарів «Диво», інші санітарно-гігієнічні вироби і гофроупаковку.

Водночас у компанії висловлюють сподівання, що після відновлювальних робіт комбінат зможе повернутися до повноцінної роботи та продовжити забезпечувати споживачів необхідною продукцією.

«Безпека нашої команди залишається беззаперечним пріоритетом. Наразі керівництво комбінату та відповідні служби безперервно відслідковують ситуацію. Ми сподіваємося Київський картонно-паперовий комбінат обов’язково повернеться до повноцінної роботи, щоб і надалі забезпечувати людей нашою якісною та такою необхідною продукцією», – йдеться у повідомленні.

Це не перший удар по підприємству. Раніше, 14 березня, комбінат уже зазнав масштабної атаки, внаслідок якої були пошкоджені виробничі та адміністративні будівлі, а також інженерна інфраструктура.

Зазначимо, що 3 квітня один із безпілотників також влучив у житловий багатоквартирний будинок в Обухові. Постраждали й інші райони Київської області – Бучанський і Фастівський. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще вісім отримали поранення, серед них – дитина.

Раніше повідомляли, що у мережі поширили відео влучання у багатоповерхівку в місті Обухів. На кадрах видно, як ударний дрон влітає у житлову будівлю неподалік Римо-католицької церкви. Зазначимо, за 300 м від будинку, в який влетів дрон, розташована Обухівська центральна районна лікарня.