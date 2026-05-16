Директор «Євробачення» Мартін Грін припустив, що Росія може повернутися на конкурс

Виконавчий директор «Євробачення» Мартін Грін допустив, що Росії можуть знову дозволити брати участь у пісенному конкурсі. Про це він заявив в інтерв’ю британській радіостанції LBC.

За словами Мартіна Гріна, Росію відсторонили від участі у конкурсі через російську державну телерадіокомпанію «ВГТРК», яка підконтрольна Кремлю. Він наголосив, що російським виконавцям із 2022 року не дозволяють брати участь у «Євробаченні» не через повномасштабне вторгнення Росії.

Журналіст Пабло О'Хані уточнив у Гріна, чи зможуть росіяни знову брати участь у конкурсі, якщо державний мовник дотримуватиметься правил. На це Грін відповів: «Теоретично, так».

Заяву Мартіна Гріна розкритикували депутати парламенту Великої Британії. Зокрема, депутат від Ліберально-демократичної партії Том Гордон назвав риторику Гріна «приголомшливою» та наголосив, що Росія продовжує злочинну війну проти України.

«Європейський мовний союз (EBU) заявив світові, що підтримує Україну. Мільйони з нас повірили їм, і коли Велика Британія приймала конкурс від імені України, ми зробили це з величезною гордістю та безумовною солідарністю. Тепер ми дізнаємося, що це ніколи не було принципом — це була просто технічна деталь, і Росія могла б повернутися на “Євробачення”, поки її ракети все ще падають на Київ. Це приголомшливе визнання і моральне боягузтво», – заявив Том Гордон.

Депутат від Лейбористської партії Джош Ньюбері підтримав Тома Гордона та заявив, що Велика Британія не допустить повернення Росії на конкурс.

«Протягом чотирьох років EBU ховалася за мовою цінностей та демократичного процесу. Тепер ми знаємо, що коли це мало значення, рішення заборонити Росію взагалі не мало нічого спільного з цінностями чи принципами. Ані я, ані британський народ жодним чином не будемо стояти осторонь і спостерігати, як агресора знову вітають на найбільшій культурній сцені світу», – наголосив Джош Ньюбері.

Нагадаємо, гранд-фінал 70-го пісенного конкурсу відбудеться у суботу, 16 травня. Україну на конкурсі представляє LELÉKA з піснею Ridnym під номером 7.