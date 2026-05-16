Берегівський районний суд Закарпатської області визнав посадовця ТЦК винним у недбалому ставленні до військової служби. Двом заброньованим чоловікам безпідставно анулювали відстрочки та мобілізували на службу. Суд призначив старшому лейтенанту покарання – 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, старший лейтенант є начальником мобілізаційно відділення та в.о. заступника начальника одного з ТЦК. У лютому 2026 року двох чоловіків доставили у ТЦК, вони пройшли ВЛК, яка визнала їх придатними до служби, після чого їх мобілізували. Проте у обох була чинна відстрочка від призову. Вони заброньовані до грудня 2026 року, як працівники ТзОВ «Водоканал Карпатвіз».

У матеріалах справи наведене пояснення посадовця ТЦК, який був переконаний, що мобілізація чоловіків була законною нібито через те, що вони не виконували своїх обов’язків на підприємстві, а працевлаштувались лише задля відстрочки. Таким чином бронювання нібито було здійснено із наданням недостовірних відомостей і підлягало скасуванню. Проте під час службового розслідування не надано жодних доказів про формальність їхнього працевлаштування.

У постанові суду зазначено, що посадовець ТЦК допустив неправомірне скасування відстрочок чоловіків, що призвело до їхньої мобілізації. Старший лейтенант подав заяву про визнання провини.

Цю справу розглянув суддя Юрій Гецко, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він визнав посадовця ТЦК винним у недбалому ставленні до служби та призначив покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.