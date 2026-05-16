Залізничний районний суд Львова виніс вирок місцевому мешканцю за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік відмовився взяти повістку на відправку та не з’явився у вказаний час у ТЦК. Суд призначив йому три роки тюрми за кримінальне правопорушення.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, львів’янин Олег В. наприкінці липня 2024 року прийшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього чоловіку вручили повістку на відправку, але він відмовився її взяти, про що військовослужбовці склали відповідний акт.

Військовозобов’язаний знав про час, коли він має прибути у ТЦК для відправки до місця проходження служби, але не зробив цього. Щодо нього порушили кримінальну справу за ч.1 ст.336 ККУ. У суді Олег В. визнав свою провину.

Цю справу розглядав суддя Андрій Ліуш, який дослідив усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого, який перерахував на потреби ЗСУ 20 тис. грн.

«Суд безперечно позитивно оцінює сплату обвинуваченим 20 000 грн на потреби Збройних сил України, однак зазначає, що підтримка Збройних сил України не є гарантією уникнення будь-якої відповідальності чи її пом’якшення, а є моральним обов’язком кожного і оцінюється судом на рівні з іншими обставинами і доказами у справі», – вказано у вироку.

Суддя визнав обвинуваченого винним в ухиленні від призову під час мобілізації та призначив йому покарання – три роки тюрми. На вирок ще можна подати апеляцію.