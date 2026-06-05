Судна уразили оператори 1-го окремого центру СБС

У ніч на 5 червня оператори Сил безпілотних систем уразили п’ять вантажних суден в Азовському морі, які незаконно вивозили українську продукцію з окупованих територій. Про це повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Мадяр уточнив, що оператори 1-го окремого центру СБС уразили суховантажі й танкери у портах Маріуполя, Бердянську та в прибережних водах окупованих територій.

«Зафарбовані чорноморськими мародерами назви суден-суховантажів і танкерів та вимкнені радари, з метою тихої крадіжки українського зерна, перекидки військових вантажів та горючки, вже не передбачають ні тривалої живучості великих малорухомих цілей, віднесених до військових, ні регулярності перевезень. Контрабандну логістику окупанта слід зупинити», – написав командувач.

Нагадаємо, 4 червня Сили безпілотних систем уразили прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк» поблизу окупованого Криму. Під час атаки на борту корабля перебував екіпаж.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати