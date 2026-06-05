Українські параармреслери Дмитро Луцишин (ліворуч) та Димитрій Брухно

Українські параармреслери Дмитро Луцишин та Димитрій Брухно отримали штрафи на міжнародному турнірі в Угорщині після того, як залишили п’єдестал під час звучання гімну Росії. Про це в коментарі «Суспільному» розповів майстер спорту міжнародного класу з параармреслінгу Дмитро Луцишин.

За його словами, змагання відбувались 8–20 травня в Будапешті. За їхніми підсумками Луцишин посів третє місце у змаганнях на ліву руку, а його партнер – друге місце. Обох спортсменів оштрафували на 250 євро за порушення регламенту церемонії нагородження.

«Я не хотів стояти із суперником, держава якого є агресором проти моєї країни. Ми з колегою порадилися з тренером і вирішили залишити подіум. Неприпустимо було слухати гімн країни-агресора», – пояснив Дмитро Луцишин.

Українець розповів, що російські спортсмени поводилися провокаційно під час турніру.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Росіяни освистували і негативно ставилися, провокували, підходили руку тягнули вітатися, але ми старалися ігнорувати», – сказав він.

За його словами, після церемонії нагородження представник допінг-контролю поцікавився, чому українські спортсмени залишили п’єдестал. Луцишину довелося пояснювати про війну з Росією та її злочини проти українців.

До слова, у березні Національний паралімпійський комітет заявив про систематичний тиск на українських спортсменів з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету й оргкомітету Паралімпіади–2026. Також під час зимової Олімпіади у лютому низка українських спортсменів стикнулася із забороною змагатися у патріотичному екіпіруванні.