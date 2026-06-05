Організаторами виявилися киянин і двоє мешканців Яворівщини

Поліцейські спільно з БЕБ викрили учасників організованої злочинної групи, які налагодили діяльність нелегального грального бізнесу у Шегинях та Мостиськах.

Як повідомили у п’ятницю, 5 червня, у прокуратурі Львівщини, керували нелегальним гральним бізнесом 45-річний киянин та два мешканці Яворівського району віком 50 та 61 рік. Вони контролювали всі фінанси, виплати виграшів та дозволи на гру в борг. Загалом під їхнім керівництвом з лютого 2023 року працювало два заклади – у Мостиськах та в Шегинях. У спеціально облаштованих нежитлових приміщеннях гравцям надавали доступ до симуляторів гральних автоматів та інших азартних ігор на комп'ютерах.

До справи залучили 46-річного адміністратора, який здійснював безпосереднє керівництво залами та касирами, підшукував і наймав персонал, контролював дотримання правил конспірації. Касирами працювали 19-річний чоловік та жінки віком 20 і 25 років.

«Для уникнення викриття правоохоронцями заклади працювали за закритим типом: адміністратори-касири пропускали в зали лише перевірених клієнтів, а у закладах діяла система відеоспостереження. Крім цього, персонал казино працевлаштовували неофіційно», – додали в прокуратурі.

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Підозри отримали семеро учасників злочинної групи

У листопаді 2024 року діяльність цих нелегальних гральних закладів припинили правоохоронці.

Під час обшуків вилучили обладнання для проведення незаконних азартних ігор, чорнову бухгалтерію, системні блоки, мережеве обладнання, платіжні картки, відео-реєстратори та близько 250 тис. грн готівки.

Усім семи учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозри за незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28- ч. 2 ст. 203-2 ККУ).