Правоохоронці викрили організовану мережу нелегальних онлайн-казино

Правоохоронці викрили організовану мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 5 млрд грн. Схему створили громадяни Росії та України, кошти вони відмивали через криптовалюту та офшори. Про це у п'ятницю, 24 квітня, повідомив Офіс генпрокурора.

Правоохоронці викрили масштабну мережу нелегальних онлайн-казино з орієнтовним оборотом понад 5 млрд грн. За даними слідства, двоє росіян та громадянка України, яка є дружиною одного з них, організували схему незаконного азартного бізнесу в інтернеті. До діяльності також залучили ще сімох українців.

Організатори через підконтрольні ІТ-компанії забезпечували роботу щонайменше п’яти сайтів онлайн-казино. Частина з них раніше мала ліцензії, однак після їх анулювання було створено нові ресурси з тими ж назвами, і діяльність продовжили вже в тіньовому форматі. Розрахунки з гравцями здійснювалися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїні USDT. Кошти надходили на криптогаманці організаторів, після чого проходили складну схему легалізації через компанію, зареєстровану в Естонії, та офшорні структури.

Учасникам схеми повідомлено про підозру за участь в організованій злочинній групі та незаконну діяльність з організації азартних ігор. Трьом організаторам додатково інкримінують легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Двом громадянам Росії підозру оголошено заочно, громадянці України – особисто. Щодо інших фігурантів тривають слідчі дії та встановлюється їхнє місцеперебування.

Нагадаємо, у грудні Державне агентство з контролю грального бізнесу PlayCity оштрафувало відому блогерку з Дніпра Анну Алхімову (Анна Алхім) за незаконну рекламу азартних ігор. Вона отримала штраф у майже 5 млн грн.