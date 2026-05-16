Тисменицький районний суд Івано-Франківської області визнав сержанта винним у порушенні правил несення бойового чергування та недбалому ставленні до служби. Військовий проспав, не виходив на зв'язок з пунктом управління військової частини та не виконав команду по відбиттю повітряного нападу противника. Йому присудили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, випадок трапився вночі 16 квітня 2026 року. Головний сержант-командир автомобільного відділення військової частини не виконав команду «Готовність №1» по відбиттю повітряного нападу противника та не виходив на зв'язок з пунктом управління військової частини, на дзвінки не відповідав. Він прокинувся приблизно через годину від сильного стуку у двері і йому сказали, що він проспав команду.

Нагадаємо, що уночі та вранці 16 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Унаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені у Києві, Дніпрі та Одесі. На Прикарпатті у цю ніч було спокійно, але підрозділи ППО реагують на загрозу завчасно, ще до моменту, коли для цивільних лунає сигнал повітряної тривоги.

Через цей факт проводили службове розслідування, а щодо сержанта склали адмінпротоколи через порушення правил несення бойового чергування та недбале ставлення до служби. У суді військовий визнав свою провину.

У матеріалах справи вказані пояснення сержанта. За його словами, ввечері 15 квітня він з іншими військовими повернувся з бойового завдання по відбиттю повітряного нападу, вони приготували вечерю та пішли відпочивати. У його кімнаті був планшет з програмним забезпеченням, де відображалась повітряна обстановка. Сержант визнав, що заснув і не почув телефонного дзвінка, бо був втомленим.

Цю справу розглянув суддя Максим Олійник, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він визнав сержанта винним у адмінправопорушеннях та призначив покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.