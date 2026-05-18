До ліквідації наслідків атаки залучили 16 рятувальників

Під час повітряної тривоги у понеділок, 18 травня, на Хмельниччині пролунали вибухи. Сили ППО збили 29 російських безпілотників, через атаку в області пошкоджені підприємства. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Внаслідок атаки на території підприємств виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували. Інформації про травмованих і загиблих не надходило», – зазначив Сергій Тюрін.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі Хмельницької ОВА, усі пошкоджені підприємства розташовані у Хмельницькому районі. За даними обласного управління ДСНС, займання виникли на двох об’єктах.

«Надзвичайники оперативно ліквідували пожежі. До гасіння залучалися 16 рятувальників та три одиниці техніки», – повідомили в ДСНС.

Повітряну тривогу на Хмельниччині вночі та зранку 18 травня оголошували кілька разів. Перший сигнал сирени пролунав у Шепетівському та Хмельницькому районах о 02:42, а згодом – і в Кам’янець-Подільському районі. Загроза тривала до 04:06. Після 04:25 сирену знову увімкнули у Шепетівському та Хмельницькому районах. Відбій повітряної тривоги оголосили о 06:05.