Євгена Кваса повернули під варту одразу після виходу з СІЗО

В четвер, 14 травня, Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід керівнику самбірського комунального підприємства «Об’єднане» Євгенові Квасу, якого підозрюють в хабарництві. Ішлося про тримання під вартою з можливістю внести 1 млн грн застави, повідомив на своїй фейсбук-сторінці самбірський активіст Василь Курій.

Сьогодні, 15 травня, Євген Квас вніс заставу і мав вийти з СІЗО, проте на виході, повідомив Василь Курій, йому вручили ще одну підозру і повернули в СІЗО. Цю інформацію ZAXID.NET також підтвердили власні джерела.

«Йому (Євгенові Квасу – ред.) вручено нову підозру і тепер все набагато серйозніше – перешкоджання законній діяльності ЗСУ, частина 1 статті 114-1. Нагадаю, що за попереднім звинуваченням суддя призначив заставу 1 мільйон гривень, заставу внесли, але на порозі СІЗО Євгена Кваса чекали правоохоронці з черговою підозрою. Тепер знову суддя буде визначатися з запобіжним заходом, але на волю найближчих 60 днів Євген Квас скоріше за все не вийде, бо стаття перешкоджання діяльності ЗСУ не передбачає такої функції (внесення застави – ред.)», – написав Василь Курій.

Як повідомляв ZAXID.NET, у вівторок, 12 травня, у місті Самбір на Львівщині оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з СБУ та прокурорами провели масові обшуки через схему ухилення від мобілізації та за фактом хабарництва. У результаті затримано чотирьох головних фігурантів справи: директорку Самбірської центральної лікарні Олену Легуцьку, медсестру цієї лікарні Наталію Бегей, ексдепутата Самбірської райради від «Слуги народу», очільника СКП «Об'єднане» Євгена Кваса та його брата Мар’яна Кваса, який є власником зареєстрованого в Давидові ТОВ «ОІЛ-Феллер», що займається вантажними перевезеннями.

У четвер, 14 травня, Галицький районний суд Львова обрав запобіжні заходи для Олени Легуцької та Наталії Бегей. Директорка лікарні залишилась під вартою без права внесення застави, а медсестра може вийти з СІЗО під заставу 266 тис. грн. Мар’яну Квасу запобіжний захід обрав Личаківський районний суд Львова – йдеться про тримання під вартою з можливістю внести 226 тис. грн застави.

Загалом до схеми ухилення від мобілізації можуть бути причетними кілкьа десятків посадовців.