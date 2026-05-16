Мая Санду та Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві в квітні 2026 року

Президент України Володимир Зеленський відреагував на указ російського диктатора Владіміра Путіна щодо спрощеної процедури набуття російського громадянства для жителів невизнаного Придністров’я. Президент зауважив, що у такий спосіб Росія намагається залучити жителів регіону до війни проти України. Про це Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні у суботу, 16 травня.

Володимир Зеленський зауважив, що цим указом Путін намагається залучити жителів Придністров’я до своєї армії, оскільки набуття російського громадянства означає і військовий обов’язок. Також у такий спосіб Росія намагається позначити молдовське Придністров’я як свою територію.

«Вони і в Москві часто кажуть різним співрозмовникам, що їх цікавить начебто тільки Донбас. Насправді далеко не тільки Донбас», – наголосив президент.

Також Володимир Зеленський звернув увагу на те, що Придністров’я розташоване поруч з Україною й межує з Вінницькою та Одеською областями. Тож цей крок Путіна є викликом для України, оскільки там уже перебувають російський військовий контингент і спецслужби.

«Ми зацікавлені у стабільній, сильній Молдові. Я доручив МЗС України відповідно контактувати з Молдовою щодо спільної оцінки та спільних дій. Я очікую також пропозицій від українських спецслужб, від нашої розвідки щодо формату реагування. Росії треба більше думати про свої НПЗ та про свою нафтоперевалку, а не про громадян інших держав і землю інших народів», – сказав Володимир Зеленський.

Президентка Молдови Мая Санду також заявила, що указ Путіна щодо громадянства зумовлений потребою Росії залучити до війни проти України більше людей. Вона також вважає, що таким чином Росія хоче завадити реінтеграції Придністров’я, де після розпаду Радянського Союзу незаконно розміщені російські військові. Однак, на думку президентки Молдови, жителі Придністровʼя не зацікавлені у російському паспорті.

«З початку війни в Україні більшість людей з регіону отримали молдовське громадянство, бо почувалися безпечніше, маючи громадянство Республіки Молдова, а не громадянство Росії», – наголосила Мая Санду.

Нагадаємо, 15 травня Владімір Путін підписав указ, який дозволяє іноземцям та людям без громадянства, які постійно проживають у Придністров’ї, отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. Для отримання російського паспорта їм не обов’язково проживати на території Росії протягом п’яти років, а також не потрібно підтверджувати знання російської мови, історії РФ та основ російського законодавства.