Путін підписав указ про спрощену видачу паспортів РФ жителям Придністров’я

Російський диктатор Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів невизнаного Придністров’я. Відповідний документ у п’ятницю, 15 травня, опублікували на офіційному порталі правової інформації РФ.

Згідно з указом, право на спрощене отримання російського громадянства надається повнолітнім іноземцям та людям без громадянства, які постійно проживають у Придністров'ї на момент набуття чинності документа.

Для цієї категорії заявників скасовуються вимоги щодо п’ятирічного проживання на території Росії, а також підтвердження знання російської мови, історії РФ та основ російського законодавства. Подати заяву на отримання громадянства можна буде через російські дипломатичні представництва та консульства.

У тексті указу зазначено, що рішення ухвалили «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина».

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса повідомляв, що російські війська у майбутньому хочуть створити буферну зону у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я.