Путін дозволив жителям Придністров’я отримувати російські паспорти за спрощеною процедурою
Спрощена процедура не вимагає п’ятирічного проживання на території Росії та знання російської мови
Російський диктатор Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів невизнаного Придністров’я. Відповідний документ у п’ятницю, 15 травня, опублікували на офіційному порталі правової інформації РФ.
Згідно з указом, право на спрощене отримання російського громадянства надається повнолітнім іноземцям та людям без громадянства, які постійно проживають у Придністров'ї на момент набуття чинності документа.
Для цієї категорії заявників скасовуються вимоги щодо п’ятирічного проживання на території Росії, а також підтвердження знання російської мови, історії РФ та основ російського законодавства. Подати заяву на отримання громадянства можна буде через російські дипломатичні представництва та консульства.
У тексті указу зазначено, що рішення ухвалили «з метою захисту прав і свобод людини і громадянина».
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса повідомляв, що російські війська у майбутньому хочуть створити буферну зону у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я.