Наразі у ворога немає ресурсів для реалізації цих планів

Російські війська у майбутньому хочуть створити буферну зону у Вінницькій області зі сторони невизнаного Придністров’я. Про це в інтервʼю «РБК-Україна» розповів заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса.

«Це вперше зафіксовано у них плани такого характеру. Відверто кажу, що панікувати тут не варто, тому що на цей момент я не бачу у них сил для реалізації усіх цих намірів», – сказав Паліса.

За його словами, основна увага росіян цього року буде на Донбасі. За сприятливих умов ворог може активізуватися також на Південному напрямку – це Олександрівський та весь Запорізький напрямок.

«Що стосується їхніх подальших намірів: у росіян залишається у планах створення буферної зони у Харківській, Сумській і Чернігівській областях, створення умов для спроби захоплення Запоріжжя та Херсонщини і в довгостроковій перспективі реалізувати свої агресивні амбіції із захоплення Миколаївської та Одеської областей», – пояснив він.

Окремо Паліса зауважив, що найближчим часом російські війська не зможуть досягти адміністративних меж Донецької області. Він також навів актуальні дані про втрати ворога.

«Станом на зараз на один окупований квадратний кілометр у Донецькій області у них виходить 316 вбитих та поранених. Тобто порівнюючи напрямки головного удару минулого року та сьогодні є зростання майже вдвічі. А їхні середньостатистичні втрати по лінії зіткнення на Донбасі збільшились майже втричі», – сказав посадовець.

За словами Паліси, просування російських сил залишається «мінімальним»: окремі тактичні успіхи на кількох ділянках – «дуже символічні», тоді як про оперативні досягнення наразі не йдеться. Однак перелічені результати – це передусім заслуга українських воїнів, яким «безумовно, на фронті зараз важко».