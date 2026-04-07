Росія заявляла, що у березні ППО нібито збила 7347 українських безпілотників

У березні 2026 року українські військові застосували більше ударних безпілотників по території Росії, ніж російська армія – по Україні. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомило ABC News із посиланням на зведення Повітряних сил ЗСУ та Міністерства оборони РФ.

За даними російської сторони, у березні було нібито збито 7347 українських безпілотників. Як зазначає видання, це найбільший показник, який озвучувала Москва від початку повномасштабного вторгнення. Водночас підкреслюється, що Міноборони РФ публікує інформацію лише про дрони, які, за їхніми твердженнями, були знищені.

Водночас Повітряні сили України повідомили, що протягом березня Росія застосувала 6462 дрони та 138 ракет. З них, за українськими даними, було знешкоджено 5833 безпілотники (близько 90%) і 102 ракети (приблизно 74%).

В ABC News наголосили, що не можуть незалежно перевірити ці дані.

Нагадаємо, наймасованішу атаку по Україні в березні російські війська здійснили 24 числа. Тоді було запущено 948 дронів і 34 ракети. Зокрема, у Львові через влучання в будинку на пл. Соборній, 4 виникла пожежа. Також були зафіксовані влучання в багатоповерхівку на Сихові та падіння уламків на вул. Бандери.