Росія масово атакувала цивільну інфраструктуру по Україні, зокрема в західних областях

Унаслідок атаки російського ударного дрону по центру Івано-Франківська загинули двоє людей. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук на своїй фейсбук-сторінці.

«Внаслідок ворожої атаки по центру Івано-Франківська загинули двоє людей. Ще четверо людей постраждали, серед них – 6-річна дитина. Усім надається необхідна медична допомога», – написала Світлана Онищук.

Вона додала, що також пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків і близько 10 житлових будинків.

Водночас міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй фейсбук-сторінці опублікував відео, в якому сказав, що внаслідок російської атаки загиблих немає, зокрема, уточнив він наприкінці, йдеться про пацієнток пологових будинків.

Оновлено. Пізніше Руслан Марцінків повідомив, що загиблі – військовослужбовець Національної гвардії України та його донька. За словами міського голови, дружина загиблого нещодавно народила дитину, проте не уточнив, чи йдеться про загибель новонародженої дитини.

Як повідомляв ZAXID.NET, у вівторок, 24 березня, Росія атакувала Івано-Франківськ ударними безпілотниками, у центрі міста було чутно вибухи. Також під час атаки БпЛА пролунав вибух у Тернополі. У Львові ударні дрони атакували центр міста та влучили в житловий будинок в Сихівському районі, унаслідок чого постраждали 13-ро людей.