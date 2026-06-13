Поблизу Шептицького зіткнулись два легкових авто

У місті Шептицький на Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула жінка, ще двоє людей отримали серйозні травми. Про це повідомили у ДСНС Львівщини 13 червня.

«Сьогодні о 10:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі до міста Шептицький. Внаслідок зіткнення автомобілів Renault Megane та Peugeot Partner знадобилася допомога рятувальників», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок сильного удару водійка Peugeot загинула на місці. Її затисло в понівеченому автомобілі, тому рятувальникам довелося деблокувати тіло за допомогою спеціального інструменту.

Поблизу Шептицького зіткнулись два легкових авто / Фото ДСНС

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У Renault також були заблоковані водійка та пасажир. Надзвичайники вивільнили їх з автомобіля та передали медикам. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Зазначають, що до ліквідації наслідків ДТП залучили 7 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки.

До слова, вчора, 12 червня, у Львові маршрутний автобус після зіткнення з легковиком автобус виїхав на тротуар і врізався в стіну під залізничним мостом. Внаслідок аварії травмовано шестеро людей. А ще день перед тим, 11 червня, на об’їзній дорозі Львова водій тягача DAF на смерть збив 60-річну пішохідку, яка йшла по проїжджій частині.