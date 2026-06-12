На місце прибули медики і поліція

Вранці пʼятниці, 12 червня, у Львові маршрутний автобус потрапив у ДТП. Після зіткнення з легковиком автобус виїхав на тротуар і врізався в стіну під залізничним мостом. Внаслідок аварії травмовано шестеро людей.

Як спершу повідомили очевидці, ДТП трапилася близько 9 ранку на вул. Замастинівській на перетині вулицб Під Дубом та Замарстинівської. Відбулося зіткнення рейсового автобуса №63 та легковика Citroën Berlingo.

У патрульній поліції Львова розповіли, що аварія трапилася о 9:15. Інспектори на місці події встановлюють обставини. ДТП ускладнила рух громадського транспорту вулицею.

У Центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф ZAXID.NET повідомили, що внаслідок ДТП пʼятьох людей госпіталізували. У Нацполіції уточнили, що, крім п’ятьох пасажирів автобуса, травми отримав також 62-річний водій легковика. За кермом автобуса Ataman був 72-річний водій.

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фото поліції

Маршрут №63 курсує з вулиці Під Дубом до с. Воля-Гомулецька. Його обслуговує АТП-1.