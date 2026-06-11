В аварії на Прикарпатті постраждали шестеро пасажирів рейсового автобуса
Серед них – дитина
До теми
У четвер, 11 червня, на Прикарпатті зіткнулися Hyundai та маршрутка сполученням Коломия – Ценява. Внаслідок ДТП госпіталізували шістьох пасажирів автобуса, серед постраждалих – дитина.
Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, повідомлення про аварію у селі Ценява Коломийського району надійшло о 13:34
«Зіткнулися Hyundai та автобус сполученням Коломия – Ценява. На момент аварії в маршрутці перебувало близько десяти пасажирів. Унаслідок ДТП шістьох постраждалих, серед яких дитина, доставили до лікарні», – розповіли правоохоронці.
Потерпілим надають медичну допомогу. На місці події працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини та причини аварії.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google