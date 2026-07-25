Олександр Усик розповів, чи планує балотуватися у президенти

Український боксер, колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик прокоментував результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», згідно з якими він увійшов до п'ятірки потенційних кандидатів у президенти України. Боксер заявив, що не планує балотуватися на посаду президента. Про це він розповів у коментарі пресслужбі футбольного клубу «Полісся».

Журналістка зазначила, що, згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», опублікованим 22 липня, у першому турі потенційних виборів президента України Олександра Усика готові підтримати 5,9% виборців. Такий результат дозволив боксеру увійти до п'ятірки лідерів президентського рейтингу, випередивши, зокрема, Петра Порошенка.

Коментуючи результати опитування, Олександр Усик висловив думку, що міг би набрати більше, ніж 6% голосів. Проте він наголосив, що не має наміру балотуватися на посаду президента.

«Якщо б у мене була така думка – балотуватися у президенти, то, думаю, за мене б більше людей проголосувало. Але я не буду балотуватися в президенти України», – відповів Олександр Усик.

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Нагадаємо, 20–21 липня соціологічна група «Рейтинг» провела нове опитування українців щодо суспільно-політичної ситуації. За його результатами, у першому турі ймовірних президентських виборів найбільшу підтримку отримав би чинний президент Володимир Зеленський – 22,3%. Валерія Залужного підтримали б 14,9% виборців, ексміністра оборони Михайла Федорова –13,4%, керівника Офісу Президента Кирила Буданова – 7,2%, а боксера Олександра Усика – 5,9%.