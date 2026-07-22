Після кадрових змін у Кабміні та масштабних протестів проти звільнення Федорова його рейтинг суттєво зріс

Соціологічна група «Рейтинг» провела нове опитування українців щодо суспільно-політичних питань. Згідно з опитуванням, найбільший рівень довіри населення отримали Валерій Залужний, Михайло Федоров та Кирило Буданов. Президенту України Володимиру Зеленському на тлі зміни уряду та масштабних протестів стали довіряти дещо менше Українців.

Згідно з опитуванням, проведеним 20-21 липня, найбільше українці довіряють послу України у Великій Британії та колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному – рівень довіри до нього становить 70%.

На другому місці за рівнем довіри у липні опинився колишній міністр оборони Михайло Федоров, якого звільнили в межах кадрових перестановок у Кабміні. Зазначається, що довіра до нього зросла з 35% до 65% за останній тиждень.

Голові Офісу президента Кирилу Буданову довіряють 62% українців, а президенту Володимиру Зеленському – 59%. Згідно з інфографікою «Рейтингу», у другій половині липня рівень довіри Зеленському впав з 62% до 59%.

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Боксеру Олександру Усику висловили довіру 54% українців, а експрезиденту Петру Порошенку – 21%.

Водночас різко впав рівень довіри до вже колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За останній тиждень довіра до нього знизилася з 39% до 23%. Крім того, 55% опитаних підтримали його відставку з поста головкома. У пресслужбі «Рейтингу» уточнили, що опитування провели ще до появи в медіа інформації про відставку Сирського.

Водночас 72% українців висловилися проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Ще 5% підтримали його відставку, 17% відповіли, що їм байдуже, а 6% обрали варіант «важко відповісти».

Згідно з опитуванням, у першому турі гіпотетичних виборів президента України найбільше громадян проголосували б за Зеленського (22,3%), Залужного (14,9%) та Федорова (13,4%). Кирило Буданов отримав підтримку 7,2% опитаних, а Олександр Усик – 5,9%. Менш ніж 5% отримали Петро Порошенко, Ігор Терехов, Дмитро Разумков та Андрій Білецький, а менш ніж 2% – Юлія Тимошенко, Сергій Притула та Віталій Кличко.

Ще 4% опитаних голосували б за іншого кандидата, 2,6% не брали б участі у голосуванні, а 11,9% заявили, що їм важко відповісти.

Зазначимо, опитування відбулося на тлі масштабних протестів, учасники яких вимагають прозорості роботи Кабінету міністрів, повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони та звільнення Олександра Сирського з поста головкома. 21 липня Володимир Зеленський повідомив, що звільнив Сирського та призначив на його місце генерала Михайла Драпатого. Водночас рішень щодо нового міністра оборони не прозвучало.