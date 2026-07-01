За рік підтримка Валерія Залужного знизилась на 9%

Якби президентські вибори відбувались найближчої неділі, найбільшу підтримку серед виборців отримав би Володимир Зеленський, друге місце посідає колишній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який наразі обіймає посаду посла у Великій Британії, а ексочільник Головного управління розвідки Кирило Буданов, який наразі є керівником Офісу Президента, – зайняв би третє місце. Про це свідчить опитування Соціологічної групи «Рейтинг»., оприлюднене у середу, 1 липня.

Опитування тривало з 30 травня до 3 червня 2026 року методом телефонного інтервʼю. У ньому взяли участь 2404 респондентів віком від 18 років, які проживають у неокупованих населених пунктах.

22% українців відповіли, що однозначно підтримують проведення президентських виборів під час війни, 15% – скоріше підтримують, 19% – скоріше не підтримують, а 42% опитаних – однозначно не підтримують.

Згідно з відповідями українців, підтримка Володимира Зеленського з липня 2025 року зросла на 1% – з 31% до 32%. Водночас підтримка Валерія Залужного знизилася з 25% до 16%. Таким чином відрив Зеленського від Залужного зріс з 6% до 16%. Водночас рейтинг Кирила Буданова значно зріс – минулого року ексочільника ГУР підтримали б 5% виборців, цього року – 11%. Далі голоси українців на потенційних виборах розподілились таким чином:

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Петро Порошенко – 6%;

Олександр Усик – 4%;

Дмитро Разумков – 4%;

Олексій Гончаренко – 2%;

Андрій Білецький – 2%;

Юлія Тимошенко – 2%;

Сергій Притула – 2%;

Юрій Бойко – 1%.

Як голосували б українці на найближчих виборах президента

10% українців відповіли, що не визначились з вибором, 4% респондентів заявили, що не планують голосувати на президентських виборах, ще 1% опитаних заявили, що зіпсували б бюлетень.

Серед тих, хто має намір голосувати, найбільшу підтримку отримав Володимир Зеленський – 34% голосів, Валерій Залужний – 16%, а Кирило Буданов – 12%. При цьому Володимир Зеленський має найбільшу підтримку серед виборців в усіх частинах країни: на Заході чинного президента підтримують 27% українців, у Центрі – 34%, на Півдні – 36%, а на Сході – 29%. Водночас Валерій Залужний посідає друге місце на Заході, Півдні та у Центрі, а на Сході – третє. Кирило Буданов посідає третє місце на Заході, Півдні та у Центрі, а на Сході випереджає Валерія Залужного й займає друге місце.

Рівень підтримки у різних частинах України

При цьому найбільше Володимира Зеленського підтримують українці віком від 51 року – 36%, а Кирила Буданова однаково підтримують всі вікові групи – до 12%, а Валерій Залужний має найбільшу підтримку серед старших людей.

Нагадаємо, 1 липня «Українська правда» опублікувала матеріал «Один у бюлетені, два в умі. Як Зеленський відмовляє генералів від політики», у якому розповіла, що колишнього Головнокомандувача ЗСУ та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного викликали до Києва, щоб обговорити його потенційну участь у виборах президента. За даними журналістів, Володимир Зеленський запитав Валерія Залужного, чи балотуватиметься він у президенти, на що ексголовком надав стверджувальну відповідь.