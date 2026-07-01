Формальним приводом для приїзду Залужного стала необхідність обговорити ситуацію у Британії

Колишнього головнокомандувача ЗСУ та нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного викликали до Києва, де під час зустрічей із керівництвом держави обговорювали можливість його участі в президентських виборах у разі їх проведення восени. Про це йдеться у матеріалі «Української правди» «Один у бюлетені, два в умі. Як Зеленський відмовляє генералів від політики», який був опублікований у середу, 1 липня.

За інформацією видання, формальним приводом для приїзду Залужного стала необхідність обговорити ситуацію у Великій Британії напередодні можливих політичних змін у Лондоні та їхній вплив на відносини з Україною.

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Далі, як зазначають співрозмовники УП, під час зустрічі президент Володимир Зеленський порушив тему потенційних виборів. За його словами, ситуація на фронті залишається відносно стабільною, а суспільство консолідованим, що може створювати «вікно можливостей» для виборчого процесу. Водночас глава держави наголосив на ризиках політичного протистояння.

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У матеріалі наводиться питання, яке президент нібито поставив Залужному: «Якщо вибори відбудуться восени, чи будете ви балотуватися?».

За даними джерел, Залужний відповів: «Так. Буду».

Після цього, як стверджується у публікації, обговорювалися можливі сценарії подальшої політичної та кар’єрної взаємодії, однак остаточних пропозицій щодо державних посад Залужному не надходило.

Також повідомляється, що під час перебування у Києві він провів зустрічі із секретарем РНБО та представниками парламентської більшості, які також висловлювали занепокоєння щодо ризиків політичної поляризації. Сам Залужний, за даними «Української правди», пояснив, що не планував політичної кар’єри, однак не може ігнорувати очікування суспільства.

У підсумку сторони залишилися при своїх позиціях, а після завершення візиту повернулися до робочих контактів без подальших публічних заяв.

Нагадаємо, 18 лютого Assosiated Press опублікувало інтервʼю з ексголовнокомандувачем, в якому Валерій Залужний вперше публічно заявив про розбіжності з Володимиром Зеленським на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Залужний розповів, що у вересні 2022 року напруга між ними зросла після обшуків СБУ в тимчасовому пункті військового командування в Києві.

Згодом Зеленський відреагував на критику колишнього головнокомандувача ЗСУ та посла у Великій Британії Валерія Залужного щодо подій 2022 року. В опублікованому 24 лютого інтервʼю Tagesschau він зазначив, що наразі «не час для політики», але запевнив, що не звільнить Залужного з посади.