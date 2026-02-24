Зеленський та Залужний вітаються під час візиту президента до Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на критику колишнього головнокомандувача ЗСУ та посла у Великій Британії Валерія Залужного щодо подій 2022 року. В опублікованому 24 лютого інтервʼю Tagesschau він зазначив, що наразі «не час для політики», але запевнив, що не звільнить Залужного з посади.

На запитання журналіста, чи чув Зеленський про критичні вислови щодо нього з боку Валерія Залужного, президент відповів ствердно. Раніше посол звинуватив Зеленського у помилках під час планування контрнаступу та розповів про суперечки щодо тактик захисту країни.

«Я вважаю, що зараз не час для політики, бо ми у стані війни. Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми вільна країна», – сказав Зеленський.

На питання, чи Валерій Залужний залишиться на своїй посаді посла у Великій Британії після критики дій влади, Володимир Зеленський відповів, що не звільнить його.

«Звичайно (залишиться – ред.). Чи склалося враження, що я хотів його звільнити?», – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що не знає, чи розцінювати критику з боку Валерія Залужного як початок передвиборчої кампанії. Він запропонував журналістам запитати про це в колишнього головнокомандувача.

Нагадаємо, 18 лютого Assosiated Press опублікувало інтервʼю з ексголовнокомандувачем, в якому Валерій Залужний вперше публічно заявив про розбіжності з Володимиром Зеленським на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Залужний розповів, що у вересні 2022 року напруга між ними зросла після обшуків СБУ в тимчасовому пункті військового командування в Києві.

В інтервʼю AFP, опублікованому 22 лютого, Володимир Зеленський зазначив, що наразі «не дуже гарно» обговорювати деталі, про які розповів Валерій Залужний. На його думку, «ніхто з цього не виграє», оскільки йдеться про українську армію.

«Я поважаю нашу армію і поважаю те, як вона воювала проти Росії на різних етапах війни, протягом усіх цих років. Більше нічого сказати не можу. Я не хочу заглиблюватися в цю історію. Вона мене особливо не цікавить», – відповів на це Зеленський.

Нагадаємо, 20 лютого The Guardian опублікувало розслідування, в якому йшлося про таємну підготовку до повномасштабного вторгнення з боку Валерія Залужного та Кирила Буданова. Джерела видання стверджують, що попри відсутність офіційних наказів та небажання влади визнавати неминучість війни вони здійснювали підготовчі операції та критичні заходи перед вторгненням.