Володимир Зеленський розповів, чи звільнить Валерія Залужного через критику
Президент заявив, що зараз «не час для політики, але інші вирішили інакше»
Президент України Володимир Зеленський відреагував на критику колишнього головнокомандувача ЗСУ та посла у Великій Британії Валерія Залужного щодо подій 2022 року. В опублікованому 24 лютого інтервʼю Tagesschau він зазначив, що наразі «не час для політики», але запевнив, що не звільнить Залужного з посади.
На запитання журналіста, чи чув Зеленський про критичні вислови щодо нього з боку Валерія Залужного, президент відповів ствердно. Раніше посол звинуватив Зеленського у помилках під час планування контрнаступу та розповів про суперечки щодо тактик захисту країни.
«Я вважаю, що зараз не час для політики, бо ми у стані війни. Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми вільна країна», – сказав Зеленський.
На питання, чи Валерій Залужний залишиться на своїй посаді посла у Великій Британії після критики дій влади, Володимир Зеленський відповів, що не звільнить його.
«Звичайно (залишиться – ред.). Чи склалося враження, що я хотів його звільнити?», – сказав президент.
Володимир Зеленський додав, що не знає, чи розцінювати критику з боку Валерія Залужного як початок передвиборчої кампанії. Він запропонував журналістам запитати про це в колишнього головнокомандувача.
Нагадаємо, 18 лютого Assosiated Press опублікувало інтервʼю з ексголовнокомандувачем, в якому Валерій Залужний вперше публічно заявив про розбіжності з Володимиром Зеленським на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Залужний розповів, що у вересні 2022 року напруга між ними зросла після обшуків СБУ в тимчасовому пункті військового командування в Києві.
В інтервʼю AFP, опублікованому 22 лютого, Володимир Зеленський зазначив, що наразі «не дуже гарно» обговорювати деталі, про які розповів Валерій Залужний. На його думку, «ніхто з цього не виграє», оскільки йдеться про українську армію.
«Я поважаю нашу армію і поважаю те, як вона воювала проти Росії на різних етапах війни, протягом усіх цих років. Більше нічого сказати не можу. Я не хочу заглиблюватися в цю історію. Вона мене особливо не цікавить», – відповів на це Зеленський.
Нагадаємо, 20 лютого The Guardian опублікувало розслідування, в якому йшлося про таємну підготовку до повномасштабного вторгнення з боку Валерія Залужного та Кирила Буданова. Джерела видання стверджують, що попри відсутність офіційних наказів та небажання влади визнавати неминучість війни вони здійснювали підготовчі операції та критичні заходи перед вторгненням.