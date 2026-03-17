СБУ затримала російського агента на гарячому

Служба безпеки у вівторок, 17 березня, повідомила про затримання матроса морської охорони Держприкордонслужби, який коригував ракетно-дронові удари по Одесі.

Слідчі встановили, що матроса росіяни завербували через телеграм-канал. Він погодився виявляти для ворога бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційні станції та зенітні батареї, що захищають небо портового міста. Використовуючи ці дані, росіяни сподівалися підготувати нову серію повітряних атак по обласному центру. Серед основних цілей були місця зосередження особового складу українських військ, що залучені до бойових дій на південному фронті.

Відомо, що матрос на таксі об’їжджав місто та його околиці, щоб з вікна авто приховано сфотографувати на камеру військові об’єкти. Його затримали на гарячому, у той момент чоловік фотографував фасад військового об’єкта.

Слідчі повідомили агенту про державну зраду, він перебуває під вартою без права внесення застави. Матросу загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 11 березня Служба безпеки України викрила колишнього співробітника машинобудівного заводу, який на замовлення росіян шпигував за українськими військовими у Краматорську.