Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі

У Дніпрі викрили дезертира, який коригував російські атаки по місту на замовлення російських спецслужб. Чоловік збирав для окупантів інформацію про командні пункти, блокпости та станції «Укрзалізниці», повідомили 16 березня у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора.

За даними правоохоронців, ракети та дрони на Дніпро наводив мобілізований, який самовільно залишив військову частину та шукав легких заробітків у телеграмі. Там на нього вийшли російські спецслужбовці, які запропонували дезертиру працювати на ФСБ за гроші.

За дорученням росіян фігурант обходив місто та його околиці, щоб виявити і зафіксувати координати критичної інфраструктури та оборонних обʼєктів. Зокрема, його цікавили блокпости, командні пункти та станції регіональної філії «Укрзалізниці». Чоловік під виглядом телефонної розмови здійснював відеозйомку та передавав інформацію росіянам.

«У листопаді 2025 року підозрюваний проводив відеозйомку інфраструктурних об’єктів, задокументував наслідки одного з ракетних ударів та відправив кураторам. Крім того, він надіслав скріншот із геолокацією блокпоста, де несуть службу військовослужбовці Нацгвардії та поліцейські», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними правоохоронців, за кожне завдання він отримував всього від 1000 до 2000 грн на криптогаманець. Правоохоронці зафіксували, що фігурант тричі зміг передати інформацію росіянам. Невдовзі після початку роботи на росіян чоловік намагався переховуватися в будинку своїх родичів на Дніпропетровщині.

Російського агента затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Його помістили під варту без права внесення застави. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.