Затриманому загрожує довічне увʼязнення

Служба безпеки України викрила колишнього співробітника машинобудівного заводу, який на замовлення росіян шпигував за українськими військовими у Краматорську. Про це у середу,11 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затриманий – колишній начальник цеху місцевого машинобудівного заводу. Його завербував колишній підлеглий, який у 2014 році долучився до збройних формувань окупантів та займається пошуком агентів.

На замовлення окупантів чоловік збирав інформацію про розташування Сил оборони для підготовки російських ударів. Зокрема, окупантів цікавили командні пункти, логістичні центри та підрозділи БпЛА у Краматорську та його околицях. Щоб здобути інформацію, шпигун пішки обходив місто та позначав на гугл-картах виявлені локації. СБУ викрила російського агента та затримала його під час формування звіту. Крім того, спецслужба вжила заходів для убезпечення українських військових.

Затриманому оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Суд вже обрав для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою без права на внесення застави. Чоловіку загрожує довічне увʼязнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, 3 березня СБУ повідомляла про затримання у Кропивницькому чоловіка, який намагався зареєструвати для росіян 11 терміналів Starlink.