Спецпризначенці видали себе за росіян та захопили у полон чотирьох окупантів

Бійці Сил спеціальних операцій захопили у полон гурпу окупантів, видавши себе за російських військових. Про це у вівторок, 10 березня, повідомили у пресслужбі ССО та опублікували відео успішної операції.

На Лиманському напрямку бійці 8 полку ССО виявили російську позицію під назвою «Космос» та захопили у полон трьох окупантів, які там перебували, а також їхні радіостанції. Протягом кількох днів українські військові видавали себе за росіян на позиції «Космос» й таким чином дізнались про ще одну позицію ворога, що розташована поруч.

До другої позиції відправили іншу групу спецпризначенців. Підійшовши до ворожого бліндажа, вони видали себе за росіян, які прийшли на ротацію. Таким чином бійці ССО виманили звідти ще чотирьох окупантів та захопили у полон. Крім того, спецпризначенці надали допомогу одному з полонених, який отримав важку травму.

«Військовослужбовець Збройних сил Росії отримав дуже складне поранення, у нього була роздроблена стопа. Особовий склад групи надав йому допомогу, ми ж все-таки не варвари на відміну від них», – розповів командир тактичної групи з позивним «Агат».

Загалом з час операції бійці ССО захопили у полон сімох росіян, ще пʼятьох – ліквідували. Українську військові втрат не зазнали. Полонених окупантів евакуювали у тил, вони поповнять обмінний фонд.

Нагадаємо, 17 лютого 158 бригада повідомила, що захопила у полон пʼятьох росіян за допомогою дрона з гучномовцем. Троє з них склали зброю, бо їх вмовили власні товариші.