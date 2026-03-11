Під час обшуків правоохоронці виявили на місці будівництва двох військових

Рівненський міський суд виніс вирок командиру однієї з військових частин Рівного, який змушував підлеглих будувати йому дім у Львівській області. Попри те, що обвинувачений завдав державі понад 2,7 млн грн збитків, він отримав рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 5 березня, у березні 2024 року рівненський командир залучив п’ятьох підлеглих, серед яких були водії та електрик, до будівництва власного дому в селі Лагодів Золочівського району Львівської області. Замість несення служби військовослужбовці виконували роботи на будівництві, але продовжували отримувати виплати.

Будинок командира позначений червоним контуром (фото з Держгеокадастру)

Згідно зі службовою документацією, ці військові нібито залишалися на місці дислокації у Рівному, тому держава щомісячно виплачувала їм грошове забезпечення. Загалом йдеться про понад 2,7 млн грн.

Схема діяла з 29 лютого 2024 року до 17 вересня 2025 року. Після викриття ДБР повідомляло, що правоохоронці провели обшуки на місці будівництва, де виявили двох військових. Вони повернулися до виконання службових обов’язків, а один із «будівельників» із липня служив у Сумській області.

Крім того, під час обшуків правоохоронці знайшли грамоти для підлеглих, які командир виписував «за сумлінну службу», хоча ті фактично перебували на Львівщині.

Правоохоронці офіційно не розголошували прізвища підозрюваного. Водночас, за інформацією видання «Рівне вечірнє», йдеться про підполковника Володимира Грубського, який займається безпілотними системами.

Суддя Святослав Рогозін визнав командира винним за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), проте звільнив його від основного покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі та призначив рік іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.