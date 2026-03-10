Йдеться про трансформаторну підстанцію ЖК Rubicon City на вул. Кільцевій, 13 у Винниках

ГО «Захисту прав інвесторів ЖК “Рубікон Сіті”» за 3,2 млн грн викупила трансформаторну підстанцію, яку збудували для потреб ЖК Rubicon City у Винниках. Виконавча служба продавала підстанцію через масові борги забудовника, зокрема перед «Львівобленерго», яке неодноразово від’єднувало мешканців ЖК від електрики.

Йдеться про житловий комплекс Rubicon City на вул. Кільцевій, 17 у Винниках, що складається із чотирьох будинків. У перші мешканці заселились близько пʼяти років тому, ще два перебувають у процесі будівництва. Вже кілька років між забудовником і мешканцями триває конфлікт, адже із введенням першого будинку в експлуатацію відповідні мережі не були повноцінно приєднані. Через це в будинку періодично були проблеми з водою, каналізацією і електрикою.

Територія всього ЖК, в тому числі й будівельний майданчик, живилися від єдиного трансформатора, оскільки для введення в експлуатацію підстанції, яка б забезпечувала електроенергією всі будинки, забудовник мав заплатити «Львівобленерго» близько мільйона гривень. Через борги забудовника перед обленерго наприкінці 2023 та на початку 2024 років житловий комплекс узагалі залишився без електрики.

Членкиня ініціативної групи житлово-будівельного кооперативу Оксана Петришак розповіла ZAXID.NET, через постійні проблеми з забудовником інвестори вирішили створити ЖБК і добудувати решту будинків самостійно. Також ініціативна група вирішила викупити електропідстанцію та закрити борги забудовника, аби передати її на баланс «Львівобленерго».

Підстанцію на продаж виставила виконавча служба через 24 провадження по боргах, в яких фігурує ТзОВ «Рубікон Груп». 9 березня ГО «Захисту прав інвесторів ЖК “Рубікон Сіті”» викупила підстанцію за 3,2 млн грн.

Додамо, що колишнього директора ТзОВ «Рубікон Груп» Тараса Іваня разом із іншими колишніми посадовцями компанії судять за шахрайство і розтрату грошей інвесторів. У кримінальній справі фігурує житловий комплекс «Етно-Дім» у селі Горішній Давидівської громади, де через розкрадання не можуть ввести в експлуатацію навіть одну чергу будівництва. Зараз вкладники та нинішнє керівництво компанії залучили ще одного забудовника, який за доплату має завершити об’єкт.