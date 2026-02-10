Йдеться про трансформаторну підстанцію ЖК Rubicon City на вул. Кільцевій, 13 у Винниках

Виконавча служба виставила на продаж трансформаторну підстанцію, яку збудували для потреб ЖК Rubicon City у Винниках. Будівельна компанія «Рубікон Груп» фігурує у 24-х провадженнях через борги перед різними підприємствами, зокрема й «Львівобленерго». Натомість мешканці ЖК, які роками потерпали від боргів компанії та системних відключень світла, погасили заборгованість забудовника та планують викупити підстанцію самостійно.

Йдеться про житловий комплекс Rubicon City на вул. Кільцевій, 17 у Винниках. Він складається із чотирьох будинків, у перші мешканці заселились близько пʼяти років тому. Ще два перебувають у процесі будівництва. Вже кілька років між забудовником і мешканцями триває конфлікт, адже із введенням першого будинку в експлуатацію відповідні мережі не були повноцінно приєднані. Через це в будинку періодично були проблеми з водою, каналізацією і електрикою.

Територія всього ЖК, в тому числі й будівельний майданчик, живилися від єдиного трансформатора, оскільки для введення в експлуатацію підстанції, яка б забезпечувала електроенергією всі будинки, забудовник мав заплатити «Львівобленерго» близько мільйона гривень. Через борги забудовника перед обленерго наприкінці 2023 та на початку 2024 років житловий комплекс узагалі залишився без електрики.

Як розповіла ZAXID.NET членкиня ініціативної групи житлово-будівельного кооперативу Оксана Петришак, через постійні проблеми з забудовником інвестори вирішили створити ЖБК і добудувати решту будинків самостійно. Члени ЖБК сплатили борги «Рубікон Груп» перед підрядниками по технагляду та проєкту на загальну суму 350 тис. грн, а також щомісяця оплачували за оренду землі 50 тис. грн.

«Щоб добудувати будинок потрібно 60 млн грн. “Рубікон” не передав жодних техумов на мережі, відповідно, ці витрати теж лягають на нас. Одні з них – це підстанція, яку зараз виставили на торги за нашим проханням, оскільки наразі – це єдиний вихід, щоб передати її на баланс “Львівобленерго” і отримати техумови, щоб надалі ми могли рухати питання введення будинку в експлуатацію. Вартість викупу підстанції 3,3 млн грн. Знову ж таки – це борги “Рубікону”», – розповіла Оксана Петришак.

Загалом мешканці заплатили близько 250 тис. грн за створення ЖБК, ще 500 тис. грн за юридичний супровід, закрили борги забудовника за електроенергію на 40 тис. грн і щомісяця закривають адмінвитрати на 100 тис. грн. У 2025 році секції А і Б заплатили за закупівлю електричного обладнання для підстанції близько 2,5 млн грн.

Трансформаторну підстанцію виставили на продаж через майданчик СЕТАМ 5 лютого. У оголошенні вказано, що майно фігурує у 24-х провадженнях за борги й через це виконавча служба реалізує це майно. Нинішня директорка ТзОВ «Рубікон Груп» Наталія Думич розповіла ZAXID.NET, що їй не відомо, на яких умовах компанія раніше обслуговувала цей ЖК, а також борги перед обленерго, оскільки попередній директор компанії Тарас Іваньо відмовився передати документи.

Крім проблем із електроенергією, в ЖК Rubicon City є проблема й з каналізаційними мережами. Восени 2025 року мешканці зафіксували на каналізаційній насосній станції поруч із будинком аварійний скид.

«Міська рада пообіцяла нам посприяти у вирішенні цього питання і внести ці витрати у бюджет 2026 року. Орієнтовна вартість колектора – приблизно 4,5 млн грн, але наразі немає жодної інформації з цього питання», – каже Оксана Петришак.

Додамо, що Тараса Іваня разом із іншими колишніми посадовцями компанії судять за шахрайство і розтрату грошей інвесторів. У кримінальній справі фігурує житловий комплекс «Етно-Дім» у селі Горішній Давидівської громади, де через розкрадання не можуть ввести в експлуатацію навіть одну чергу будівництва. Зараз вкладники та нинішнє керівництво компанії залучили ще одного забудовника, який за доплату має завершити об’єкт.