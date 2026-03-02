Андрія Горвата підозрюють у побитті перехожого та пограбуванні переселенки

Апеляційний суд пом’якшив запобіжний захід Андрію Горвату. Підозрюваний у жорстокому побитті перехожого та пограбуванні переселенки 17-річний син депутата Закарпатської облради Георгія Горвата вийшов під заставу у 266 тис. грн.

Нагадаємо, у новорічну ніч Андрій Горват разом з двома 22-річними товаришами жорстоко побили 20-річного хлопця поблизу ресторану «Оркестр» у Мукачеві. Сталося це після того, як син депутата Закарпатської обласної ради вийшов з СІЗО під заставу у 10 млн грн, призначену судом у справі про пограбування переселенки.

Тоді суд відправив Андрія Горвата та його спільників під варту без можливості внесення застави. У понеділок, 2 березня, у Закарпатській обласній прокуратурі повідомили ZAXID.NET, що на рішення суду першої інстанції подали апеляцію.

«Апеляційний суд залишив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але змінив альтернативу застави. Її визначено у розмірі близько 266 тис. грн кожному із підозрюваних у цьому провадженні», – зазначили правоохоронці.

За даними джерел ZAXID.NET, заставу за Андрія Горвата внесли відразу після рішення суду.

Нагадаємо, у серпні 2025 року 17-річний Андрій Горват разом з 19-річним Максимом Гаврильцем викрали у 29-річної переселенки 5100 євро та 4 тис. грн, які згодом поділили в одному із закладів Мукачева. Суд арештував обвинувачених, однак за кілька днів після цього рідні Андрія Горвата внесли за нього 10 млн грн застави і він вийшов із СІЗО, після чого побив перехожого.

Андрій Горват є сином депутата Закарпатської обласної ради від партії «Батьківщина» Георгія Горвата. У вересні 2025 року депутата, який очолює комісію облради, що контролює лісову сферу, викрили на незаконному продажі цінної деревини. За даними слідства Георгій Горват був організатором схеми. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.