На території заводу зафіксували загоряння

Дрони здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саудівській Аравії, через що він призупинив роботу. НПЗ є ключовим у поставках пального для європейських покупців, повідомило у понеділок, 2 березня, агентство Reuters.

У соцмережах зʼявилося відео, на якому видно сильне задимлення на території НПЗ у місті Рас-Таннура у Саудівській Аравії. На кадрах видно нафтові резервуари та стовп диму.

JUST IN: Iran strikes Saudi Arabia's Aramco Ras Tanura oil refinery. pic.twitter.com/eTmPGRFAY5 — BRICS News (@BRICSinfo) March 2, 2026

Нафтопереробний завод належить національній нафтовій компанії Saudi Aramco. Цю компанію називають найбільшою у світі за видобутком та запасами нафти. Вона має потужність у 550 тис. барелів на день.

Поруч із нафтопереробним заводом розташований найбільший експортний термінал Aramco для сирої нафти та нафтопродуктів. Через нього, зокрема, транспортується нафта для європейських покупців.

За даними Міноборони Саудівської Аравії, над НПЗ перехопили два дрони, уламки яких спричинили невелику пожежу. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Після обстрілу деякі агрегати НПЗ як запобіжний захід призупинили роботу. Водночас зазначається, що постачання нафти та її похідних на місцеві ринки не постраждало.

Крім того, через атаки на Близькому Сході призупинена більша частина видобутку нафти в іракському Курдистані та на кількох ізраїльських газових родовищах. Через це скоротився обсяг експорту до Єгипту.

Нагадаємо, 28 лютого США спільно з Ізраїлем почав спільну операцію проти Ірану, який відкинув вимоги Сполучених Штатів відмовитися від розробки ядерної зброї. До слова, під час атак США вперше застосували українську тактику дронів під час операції проти Ірану, використавши дешеві одноразові дрони.

У відповідь Іран завдав ударів по військових базах США та цивільних обʼєктах на території Саудівської Аравії, ОАЕ та Бахрейну. Крім того, дрони іранського виробництва атакували військову базу Великої Британії на Кіпрі. У Кувейті, який також атакував Іран, повідомили, що над його територією розбилися кілька американських літаків.