Викрадачів затримала поліція

Поліцейські затримали чотирьох чоловіків, які викрали свого 17-річного знайомого та вимагали в нього неіснуючий борг 400 тис. російських рублів. Хлопця викрали у Львові та насильно утримували в орендованому будинку у селі Суховоля.

Як повідомили в понеділок, 2 березня, у прокуратурі Львівщини, 17-річний хлопець раніше працював з трьома чоловіками в одній із львівських фірм, а четвертий був тренером з бойового мистецтва у цій структурі.

«Після звільнення неповнолітній знову повернувся на цю роботу. Згодом троє колег почали вимагати від нього повернення неіснуючого боргу. Йшлося про суму еквівалентну майже 200 тис. грн. Коли кошти від хлопця отримати не вдалося, вирішили його викрасти і утримувати, доки той не вирішить питання з боргом», – розповіли в прокуратурі.

Троє чоловіків віком 20, 23 та 24 роки приїхали до будинку у центрі Львова, де тимчасово мешкав «боржник». Там вони запросили неповнолітнього в авто поговорити. Після цього вивезли за місто, а щоб хлопець не бачив, куди його везуть – насильно одягнули на голову поліетиленовий пакет. Викраденого утримували в будинку поблизу Львова, погрожували вбити, били і вимагали гроші. За даними ZAXID.NET, хлопця тримали в орендованому будинку в Суховолі.

У Львові затримали групу викрадачів

«Щоб бранець не втік, його утримували в шафі однієї з кімнат будинку, а руки і ноги зафіксували стяжками та скотчем. Через два дні після поневолення, коли один з “охоронців” спав, хлопцеві вдалося непомітно залишити кімнату, знайти свій телефон та повідомити про своє викрадення в поліцію», – додали в прокуратурі.

Поліцейські затримали двох викрадачів на місці, а через деякий час затримали і двох їхніх спільників. За даними поліції, зловмисниками виявились 49-річний мешканець Дніпропетровщини, 20-річний харків’янин, 23-річний житель Запоріжжя та 24-річний мешканець Львівщини. Вони вимагали борг близько 400 тис. російських рублів.

Усім затриманим повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі неповнолітнього та вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 ККУ). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.