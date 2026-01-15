Викрадачами виявились двоє львів’ян віком 34 та 35 років

У Львові поліція затримала двох чоловіків, які викрали людину та вимагали 25 тис. доларів викупу. Очікуючи на гроші, викрадачі також жорстоко побили свою жертву.

Як повідомила Нацполіція Львівщини 15 січня, випадок трапився 9 січня. Двоє чоловіків, погрожуючи фізичною розправою, змусили 40-річного львів’янина сісти в їхнє авто Infiniti та вимагали у нього 25 тисяч доларів за звільнення. Оскільки, за словами потерпілого, такої суми у нього не було, на вказівку викрадачів він телефонував своїм родичам та знайомим та просив їх позичити гроші.



Певний час зловмисники возили жертву вулицями Львова, а потім зупинились на території 5 парку та жорстоко побили його. Під час телефонного дзвінка до своєї дружини чоловік зумів дати їй зрозуміти, що опинився в біді й жінка звернулась за допомогою у поліцію.

Львівська обласна прокуратура уточнила, що львів’яни були переконані, що чоловік має значні кошти після смерті батька – власника приватного підприємства з виробництва взуття.





До розшуку і затримання злочинців були залучені оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб поліції. Викрадачами виявились двоє львів’ян віком 34 та 35 років, один з яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності та нещодавно звільнився з виправного закладу.



Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбачуваного ч. 4 ст. 189 (Вимагання) ККУ та ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваним – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, суд обрав фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.