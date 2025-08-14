Поліцейський отримав вирок за вимагання на залізничному вокзалі Львова

Залізничний районний суд Львова виніс вирок оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Львівського районного управління поліції № 2 Володимиру Рабію за вимагання 15 тис. доларів у пасажирки на залізничному вокзалі Львова. Винуватцю призначили вісім років тюрми з конфіскацією майна та позбавили звання «старший лейтенант поліції».

За матеріалами справи, інцидент трапився на початку березня 2022 року, коли оперуповноважений Володимир Рабій перебував на добовому чергуванні на головному залізничному вокзалі Львова. Жертвою вимагання з боку правоохоронця стала киянка, яка з подругою тікала з Києва через воєнні дії. Жінка мала намір дістатися через Львів до Праги, а подруга до Польщі.

3 березня близько 4:00 ночі в залі очікування поліцейський побачив згаданих двох жінок, які пересувались у приміщенні залізничного вокзалу, тримаючи на повідках собак без намордників, за що передбачена адміністративна відповідальність (штраф у розмірі 8 тис. грн), тому вирішив перевірити їхні документи, багаж та документи на тварин.

Поліцейський супроводив подорожуючих до приміщення чергової частини, де вимагав у власниці одної з собак гроші за спокійне перебування на території вокзалу та нестворення перешкод для виїзду за межі України до Чехії.

Правоохоронець чинив на жінку психологічний тиск, погрожував затримати її та передати працівникам СБУ. Також заявив, що не здивується, якщо у її особистих речах знайдуть наркотики, зброю чи вибухівку.

У гаманці киянки поліцейський побачив гроші у різних валютах, зокрема 3 тис. рублів. При цьому він заявив, що це сепаратистська валюта і її не можна зберігати, а перевозити до іншої країни – це вже тероризм. Поліцейський фотографував жінку з рублями.

Під час огляду особистих речей оперуповноважений також побачив в рюкзаку киянки два файлики, в яких були 32 тис. євро та 15 тис. доларів, та вимагав передати йому частину грошей. Таким чином Володимир Рабій заволодів 15 тис. доларів.

Вже перебуваючи в Празі, жінка розповіла про історію на вокзалі друзям, які порадили написати заяву в поліцію. Лише згодом постраждала звернулася в поліцію.

У суді обвинувачений свою вину не визнав, однак його провина була встановлена матеріалами справи та показаннями свідків.

Суддя Богдана Гедз визнала Володимира Рабія винним у вимаганні (ч. 3 ст. 189 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавили спеціального звання «старший лейтенант поліції». Винуватець має сплатити постраждалій 121 тис. грн за компенсацію майнової та моральної шкоди.