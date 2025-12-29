Мешканець Закарпаття, який доглядає батька із когнітивними порушеннями, у суді визнав протиправною відмову комісії ТЦК надати йому відстрочку від призову під час мобілізації. Закарпатський окружний адміністративний суд зобов’язав комісію надати позивачу відстрочку.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, до суду звернувся мешканець Закарпаття, який доглядає батька із когнітивними порушеннями. У 2024 році ТЦК відмовив у наданні йому відстрочки від призову під час мобілізації і чоловік звернувся до суду, вважаючи рішення комісії протиправним.

У матеріалах справи вказано, що раніше комісія районного ТЦК уже розглядала документи позивача та давала йому відстрочку від призову, а коли чоловік звернувся для продовження відстрочки із аналогічним набором документів, то отримав відмову.

Справу розглядав суддя Дмитро Іванчулинець, який дослідив усі матеріали та аргументи. Представник відповідача не скористався правом подати відзив та пояснити свою позицію суду.

Суддя задовольнив позов закарпатця, визнав протиправною відмову комісії та зобов’язав ТЦК надати позивачу відстрочку від призову на підставі абзацу 9 ч.1 ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Рішення суду ще можна оскаржити.