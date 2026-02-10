Під час гасіння у спальні вогнеборці виявили тіло 85-річного власника

Вранці у вівторок, 10 лютого, на вул. Кльоновича у Львові виникла пожежа у житловому будинку. Рятувальники виявили у квартирі тіло 85-річного власника.

Як повідомляє ДСНС Львівщини, 10 лютого о 06:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на вул. Кльоновича у Львові (бічна вул. Костя Левицького та Пекарської).

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів із балкону квартири на третьому поверсі триповерхового житлового будинку вибивалося полум’я. Осередок займання знаходився на кухні, а помешкання було густо заповнене димом.

Під час гасіння у спальні вогнеборці виявили тіло 85-річного власника без ознак життя. О 07:12 пожежу локалізували, а о 07:44 – ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі близько 20 м2.

До ліквідації займання залучили 14 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки. Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.