Попередня причина смерті – отруєння продуктами горіння внаслідок пожежі ліжка

У суботу, 7 лютого, на Львівщині в житловому будинку виявили тіла трьох дітей. Ймовірно вони померли внаслідок отруєння продуктами горіння. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Тіла дітей виявили у приватному будинку в селі Воля-Висоцька Жовківської громади. Йдеться про хлопчиків, яким шість, чотири та два роки.

Попередня причина смерті – отруєння продуктами горіння внаслідок пожежі ліжка в кімнаті житлового будинку. Також зазначається, що діти отримали опіки. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликали. Обставини події встановлюють.

За даними Львівської обласної прокуратури, вчора приблизно о 07:30 ранку 31-річна жінка пішла з будинку та залишила без нагляду своїх синів віком два, чотири та шість років зачиненими. Коли близько 21:30 повернулася додому, виявила, що діти – без свідомості, а у кімнаті – сліди займання. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть.

Матір затримали. Жовківською окружною прокуратурою вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК України).

Тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини, у тому числі причина займання.