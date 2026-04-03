У Львові на вул. Пасічній, 39 відкрили будинок підтриманого проживання для людей з інвалідністю. Простір відповідає вимогам безбар’єрності та безпеки і є альтернативою психоневрологічним диспансерам та іншим інституціям. Там працює команда з десяти фахівців: соціальні працівники, психолог, медичний працівник. Будинок надає послуги підтриманого проживання та тимчасового проживання задля відпочинку батьків або опікунів людей з інвалідністю.

«Це перший в Україні муніципальний центр такого типу. Тут можуть проживати до 20 осіб. Я мрію, щоб кожна громада мала подібний будинок, бо є багато людей, які потребують допомоги. Сьогодні хлопці і дівчата, які тут мешкають, готуються до Вербної неділі, розписували писанки, мають багато активностей. Поспілкувався з мешканцями – вони щасливі, і це найголовніше. Ремонт зробили дуже якісно – це гроші з бюджету міста, благодійників, і наші друзі з Канади теж помагали», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Послуга тимчасового відпочинку дозволяє родинам дорослих людей з інвалідністю перепочити: у цей час людина з інвалідністю проживає в будинку, отримує догляд, бере участь у денних програмах, щоденних активностях та виїздах. Послуга надається до 30 днів на рік для людей віком до 50 років. Це шанс для родин відновити сили, пройти лікування чи планові операції, а для самих мешканців – отримати перший досвід самостійного життя, соціалізуватися та брати участь у різних активностях.

«Щороку близько 300 людей зможуть скористатися послугою тимчасового відпочинку. Ми прагнемо, щоб мешканці не лише перебували тут, а й розвивалися та соціалізувалися, – сказала директорка «Джерела» Зореслава Люльчак.

Першими мешканцями стали четверо молодих людей з інвалідністю:

25-річну Олену виховує 86-річний дідусь, якому вже фізично важко здійснювати догляд. Для неї ця послуга є шансом уникнути інституційного закладу і поступово перейти до підтриманого проживання;

21-річна Настя відвідує денні програми та гуртки, а перебування в будинку дає їй перший досвід життя окремо;

39-річний Микола пересувається на кріслі колісному, активно бере участь у культурному житті, а послуга дає його матері відпочинок;

30-річний Віктор – самостійний і активний, перебування тут дозволяє йому підтримувати побут і допомагати іншим мешканцям, одночасно даючи матері перепочинок.

Мешканці братимуть участь у програмах громади: відвідуватимуть Центри життєстійкості, денні програми, кав’ярні, екскурсії та прогулянки.

«У центрі цієї моделі – ідея, що молоді люди з інвалідністю мають жити звичним для дорослих життям — з вибором, рухом, спілкуванням та новими враженнями», – пояснила керівниця відділення підтриманого проживання центру «Джерело» Юлія Аронова.

Фото Романа Балука

Для довідок та переліку документів можна звертатися до контакт-центру «Джерела»: 097 400 22 88.

Будинок входить до структури міського центру соціальних послуг «Джерело» і займає 679,6 м2. Тут одночасно можуть проживати до 20 дорослих осіб з інвалідністю, мешканців Львівської громади або внутрішньо переміщених осіб, зареєстрованих у громаді. Щоденну допомогу надає команда будинку, яка підтримує мешканців у побуті та пересуванні містом, частково виконує дії замість них або разом із ними.

Будинок поділений на три поверхи: перший – спільний простір із кухнею та зоною відпочинку, другий і третій – житлові кімнати. Окрасою є тераса на даху, яка взимку стане садом, а влітку – відкритим майданчиком. Передбачено всі вимоги доступності: ліфт, піднімальна платформа, кнопки виклику, кімнати для персоналу.

Архітектурний проєкт розробила компанія «Конструктив», реконструкцію провела ТОВ «Західбуд-Плюс». Загальна вартість реконструкції та облаштування будинку і прибудинкової території – близько 39 млн грн. Фінансування здійснено з міського та обласного бюджетів – 24 млн грн, решту, 15 млн грн, надали донори та міжнародні партнери: Психічне здоров’я для України MH4U (Швейцарія), Канадсько-Українська Фундація, Карітас Німеччини, Фонд родини Зачкевичів та Фундація VPLYV.