Агенція оборонних закупівель ДОТ уклала контракти на постачання 1 500 мотоциклів для ЗСУ. Це втричі більше, ніж за весь минулий рік. Про це 3 червня повідомили Міністерство оборони України та його очільник Михайло Федоров.

«Мотоцикли залишаються одним із найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті поряд із пікапами. Вони забезпечують військовим високу мобільність та допомагають оперативно виконувати завдання в умовах складної логістики й бездоріжжя», – пояснив Федоров.

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Міноборони зазначає, що завдяки залученню до тендеру одразу шести компаній та прозорій конкуренції, фінальну вартість закупівлі вдалося знизити – держава заощадила майже 12 млн грн.

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