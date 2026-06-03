Агенція оборонних закупівель законтрактувала рекордну партію мотоциклів для ЗСУ
Зекономлені у межах тендеру гроші витратять на додаткове забезпечення Сил оборони
До теми
Агенція оборонних закупівель ДОТ уклала контракти на постачання 1 500 мотоциклів для ЗСУ. Це втричі більше, ніж за весь минулий рік. Про це 3 червня повідомили Міністерство оборони України та його очільник Михайло Федоров.
«Мотоцикли залишаються одним із найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті поряд із пікапами. Вони забезпечують військовим високу мобільність та допомагають оперативно виконувати завдання в умовах складної логістики й бездоріжжя», – пояснив Федоров.
Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал
Міноборони зазначає, що завдяки залученню до тендеру одразу шести компаній та прозорій конкуренції, фінальну вартість закупівлі вдалося знизити – держава заощадила майже 12 млн грн.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Очікується, що вся партія транспорту надійде у війська вже цього року, а на зекономлені гроші закуплять додаткове забезпечення для Сил оборони.
Нагадаємо, 20 травня 2025 року стало відомо, що у ЗСУ з’явилася перша мотоциклетна штурмова рота у складі 425-го окремого штурмового полку «Скала». А вже 22 травня військові новоствореної мотоциклетної роти здійснили перший успішний штурм.