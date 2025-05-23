Бійці мотоциклетної роти здійснили перший успішний штурм

Військові новоствореної мотоциклетної роти 425-го окремого штурмового полку «Скала» здійснили перший успішний штурм. Про це у четвер, 22 травня, повідомили у пресслужбі полку.

За словами військових, це був перший штурм на мотоциклах у бойовій практиці Збройних сил України. Бійці вночі увірвались на позиції росіян на великій швидкості, через що окупанти не змогли оперативно відбити штурм та захиститися. Українським військовим вдалося вибити росіян та закріпитися на ділянці.

«Якби не мотоцикл, ми б напевно й не дійшли туди. 40 кг важко на собі нести, це займає час та сили. Поки пройшов 5-6 км, вже стомився, а тобі ще треба штурмувати. Мотоцикли врятували нам життя», – розповів військовий.

Також, за словами військових, мотоцикли та квадроцикли зручно застосовувати для евакуації поранених та підвозу зброї. Попри успішний досвід бійці продовжують тренуватися та опановувати техніку штурмів на мотоциклах.

«Є свої нюанси, але ми працюємо над їхнім усуненням, щоб під час другого виходу на штурм все вийшло ідеально», – сказав один з військових.

За словами бійців, вони сподіваються, що з часом у ЗСУ побільшає мотоциклетних штурмових рот.

Нагадаємо, 20 травня стало відомо, що у ЗСУ з’явилася перша мотоциклетна штурмова рота у складі 425-го окремого штурмового полку «Скала».