У ЗСУ створили першу мотоциклетну штурмову роту

У Збройних силах України з’явилась перше штурмова мотоциклетна рота. Її створили у складі 425-го окремого штурмового полку «Скала». У вівторок, 20 травня, на YouTube-каналі полку опублікували кадри підготовки українських штурмовиків на мотоциклах.

За словами військових, штурм на мотоциклах має перевагу – це швидко та мобільно. Мотоцикл може пересуватися на швидкості 200 км/год на місцевості, яку було б важко подолати пішки. Крім того, штурмовики на мотоциклах матимуть вогневу підтримку. Військові новоствореної мотоциклетної роти тренуються по 12-14 годин на день.

«Відпрацьовуємо роботу “двійками”, злагодження в команді. Пасажир відпрацьовує стрільбу, водій відпрацьовує маневри та слідкує за дорогою. Найголовніше – впевненість, щоб впевнено себе почувати під час бойових дій», – розповідають військові.

Як зауважує «Мілітарний», водій та пасажир мотоцикла озброєні автоматами АКС-74У. Військові відпрацьовують штурмові дії під прикриттям димових завіс. Бійці кажуть, що мають для навчання достатньо часу, техніки, палива та зброї, а також – мотивацію захищати Україну.

Додамо, що тактику штурму на мотоциклах часто застосовують російські військові.

Нагадаємо, 18 травня повідомлялось, що українські військові зірвали спробу російських військових перетнути державний кордон України у Харківській області.