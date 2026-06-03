Йдеться про 1 га землі на вулиці Львівській

Хустська міська рада затвердила детальний план забудови чотирма багатоповерхівками 1 га землі, призначеної для розвитку освітньої інфраструктури. Прокуратура звернулася до суду, щоб скасувати рішення сесії.

Йдеться про територію по вулиці Львівській у Хусті, поблизу гіпермаркету «Епіцентр». Дозвіл на розробку містобудівної документації для забудови земельної ділянки комунальної власності міськрада надала у жовтні 2023 року після звернення мешканки міста Олени Шимоні.

У травні 2025 року Хустська міська рада затвердила детальний план території, змінивши призначення землі.

«Згідно з генпланом міста, ця територія належить до зони навчальних закладів, тобто призначена для розвитку освітньої інфраструктури. Втім, замість освітньої функції землю визначили як територію для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Приватне товариство, яке користується цією ділянкою, вже отримало згоду на реалізацію проєкту ЖК», – розповіли у середу, 3 червня, у Закарпатській обласній прокуратурі.

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За матеріалами судового реєстру, учасником розгляду у справі є компанія «Рівер Ріка», заснована однойменним ЖБК у лютому 2024 році. Власниками житлово-будівельного кооперативу «Рівер ріка Хуст» є кияни Михайло Тюлькін та Володимир Ніщіменко, а також одесит Євгеній Граненко.

Проєкт новобудови по вул. Львівській, 239Е оприлюднили на порталі «ЛУН». Він передбачає зведення чотирьох 5–8-поверхових будинків бізнес-класу на 102 квартири з підземним паркінгом.

«Тут передбачені комерційні й торгово-офісні приміщення для магазинів, кафе, салонів краси, дитячих і спортивних центрів. У структурі ЖК River Rika передбачається власний дитячий садочок, супермаркет, ресторан, аптека, ательє, будівельна ремонтна компанія, нотаріус тощо. Особливістю інфраструктури стане наявність басейну прямо на території», – йдеться в описі забудовників.

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Через перепрофілювання земель освіти під житлову забудову, що суперечить містобудівному законодавству, правоохоронці вимагають скасувати рішення Хустської міської ради про затвердження детального плану території по вул. Львівській, 239E. Справу розглядає Закарпатський окружний адміністративний суд.

Нагадаємо, у лютому 2024 року депутати Хустської міської ради висловили недовіру меру Володимиру Кащуку, який керував містом з 2010 року. Його місце посів секретар ради Василь Губаль.

Василь Губаль у 2010–2014 роках очолював Хустську районну раду, а у 2014–2015 роках – Закарпатську ОДА. У 2015–2020 році був депутатом обласної ради від партії «Єдиний центр» Віктора Балоги, а в 2020 році невдало балотувався в мери Хуста від партії «Слуга народу».