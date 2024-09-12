Василь Губаль у 2014-2015 роках очолював Закарпатську ОДА

Секретар Хустської міської ради Василь Губаль, який після висловлення недовіри Володимиру Кащуку, виконує обов’язки мера Хуста, подав декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Василь Губаль задекларував 758 тис. грн зарплати. Це на 6 тис. грн менше, ніж він заробив у 2022 році. Грошей на банківських рахунках посадовець не тримає. Готівкою у нього 10 тис. доларів. У власності Василя Губаля 4 земельні ділянки, дві вантажівки, три причепа та ВАЗ 2115.

Дружина в.о. міського голови Хуста Віра Губаль задекларувала 276 тис. грн зарплати в Управлінні освіти, релігій та у справах національностей Хустської міської ради та понад 5 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Готівкою у Віри Губаль 4 млн грн, а у власності – 4 земельні ділянки, дві нежитлові будівлі, дві вантажівки, Volkswagen Polo 2012 року випуску та Volkswagen Touareg 2019 року за майже 1,5 млн грн.

Син посадовця Станіслав Губаль, який наразі керує родинним бізнесом – групою компаній з виробництва борошна, вирощування с/г продукції та розведенням овець та кіз, задекларував 215 тис. грн зарплатні та 600 тис. грн готівки. У його власності цех з виробництва сиру та молочних продуктів у Нижньому Селищі Хустського району. У цьому селі у 2023 році Станіслав Губаль купив будинок з землею загальною вартістю 300 тис. грн.

Додамо, що Василь Губаль у 2010-2014 роках очолював Хустську районну раду, а у 2014-2015 роках – Закарпатську обласну державну адміністрацію. У 2015-2020 році був депутатом обласної ради від партії «Єдиний центр» Віктора Балоги. У 2020 році балотувався в мери Хуста від партії «Слуга народу», але програв Володимиру Кащуку. Після висловлення недовіри останньому, з лютого 2024 року Василь Губаль виконує обов’язки хустського міського голови.